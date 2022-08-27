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Нарколог назвал способ побороть алкогольную зависимость

Нарколог Сиволап: справиться с алкогольной зависимостью можно без помощи врачей

Фото: Julia Nastogadka / Unsplash

Психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап назвал способ побороть алкогольную зависимость. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, справиться с алкогольной зависимостью можно без помощи врачей, однако на практике такие случаи редки. Он отметил, что при лечении чаще всего необходима поддержка и контроль со стороны специалистов.

«Если человек принимает решение, то бывают иногда случаи выздоровления. Реже бывают, чем хотелось бы, но случаются», — сказал нарколог.

Сиволап предупредил, что в случае же недостаточной мотивации не всегда способны помочь даже специалисты. Он отметил, что, закончив лечение, пациент может вернуться к прежнему образу жизни.

Психиатр сообщил, что наиболее эффективным лечение будет, если сочетать в нем медикаментозные методы, психотерапию и поддержку со стороны близких.

Ранее Сиволап сообщил, что чаще всего от алкогольной зависимости страдают люди, сильно загруженные работой, в частности врачи-анестезиологи. По словам специалиста, зависимость от крепких спиртных напитков формируется у людей, чья профессиональная деятельность сопряжена с чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками, а также высоким уровнем стресса

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Марина Совина
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