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Нарколог назвал наиболее подверженные алкоголизму профессии

Нарколог Сиволап заявил, что чаще всего от алкоголизма страдают врачи-анестезиологи

Фото: Julia Nastogadka / Unsplash

Чаще всего от алкогольной зависимости страдают люди, сильно загруженные работой, в частности врачи-анестезиологи, заявил нарколог Юрий Сиволап. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал и другие профессии, представители которых наиболее подвержены алкоголизму.

По словам специалиста, зависимость от крепких спиртных напитков формируется у людей, чья профессиональная деятельность сопряжена с чрезмерными физическими и эмоциональными нагрузками, а также высоким уровнем стресса. Как правило, из-за ненормированного рабочего дня у них плохо соблюден баланс между работой и личной жизнью, отметил он.

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К таким опасным профессиям, заявил Сиволап, относятся врачи. Помимо анестезиологов, от алкогольной зависимости чаще других страдают реаниматологи, травматологи и хирурги. Также нарколог упомянул медсестер, пожарных и работников МЧС. На них, по его мнению, алкоголь действует как средство успокоения и расслабления. «Алкоголь, как и другие психоактивные вещества, действует на систему вознаграждения мозга и вызывает физиологическую реакцию подкрепления: я выпил, мне стало хорошо — значит, мне надо выпить еще. Вот так возникает пристрастие», — объяснил нарколог.

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Наталья Обрядина
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