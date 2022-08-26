Россиян научили правильно пить в жару

Педиатр Виолетта Бурдакова посоветовала в жару пить часто, но понемногу

В жару сохранить водный баланс в организме поможет правильный режим питья, рассказала педиатр, ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО-Москва» Виолетта Бурдакова. Она пояснила «Ленте.ру», что лучше пить понемногу, но часто, чем большими порциями.

В зной лучше пить воду, зеленый чай с лимоном и без сахара, морсы, компоты из сухофруктов, витаминизированные напитки, посоветовала Бурдакова. Хорошо спасает от жажды и помогает сохранить важные микроэлементы в организме, выходящие с потом, минеральная вода. Кофе и чай можно пить в ограниченных количествах, а сладкие газировки, алкоголь и энергетические напитки — под запретом.

«Даже в знойные дни не рекомендуется пить слишком много жидкости. В жару необходимо пить воду часто, но небольшими порциями, примерно по 50-100 миллилитров. Излишнее количество жидкости может повысить нагрузку на почки и сердце, особенно у людей с хроническими заболеваниями», — научила россиян правильно пить педиатр.

Бурдакова уточнила, что суточная потребность в жидкости примерно 30 миллилитров на килограмм массы тела. Выпивать можно от 0,8 до 1,2 литра, часть жидкости поступит в организм с пищей, а часть (около 400 миллилитров) образуется в организме.

В жару не стоит употреблять сильно охлажденные напитки, так как они усиливают потоотделение и увеличивают риск обезвоживания организма и нарушение солевого баланса. Ледяная вода всасывается только после того, как нагреется до температуры тела, объяснила врач. К тому же напитки со льдом могут спровоцировать простуду.

Бороться с обезвоживанием летом можно с помощью овощей: сельдерея, томатов, огурцов, редиса, салата айсберг, кабачков, добавила Бурдакова.

«Отдельно стоит сказать про арбузы и дыни. В них очень много воды, но много и сахара, который приводит к повышению жажды и аппетита. А фастфуд и консервированные продукты из-за большого количества соли задерживают воду в организме. Поэтому их количество в летнем меню нужно ограничивать», — рекомендовала педиатр.

Ранее терапевт Людмила Александрова перечислила главные ошибки горожан в жару. Она напомнила, что в жаркую погоду следует забыть о спорте и жирной пище и вспомнить о панаме.