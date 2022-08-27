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Еще одна страна заявила о планах присоединиться к системе «Мир»

Посол Анголы Аугушту да Силва Кунья: страна может присоединиться к платежной системе «Мир»

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья в беседе с РИА Новости заявил о планах страны присоединиться к платежной системе «Мир».

Он отметил, что это будет зависеть от уровня финансово-экономических отношений сторон и уровня инвестиций в страну. «Ангольское правительство открыто полностью для российских инвесторов, и если их доля будет значительной, то, естественно, будет целесообразно и логично присоединиться к этой системе и принять ее», — подчеркнул он.

По его словам, власти Анголы допускают использование национальных валют при взаимных расчетах. Он отметил, что рубль в некоторых странах уже является расчетной валютой.

Посол добавил, что если говорить о расчетах между Россией и Анголой, то Москве «будет затруднительно принять к оплате ангольскую кванзу». Он пояснил, что на сегодняшний день доля российского импорта в Анголе составляет всего 1,2 процента. По его словам, основной объем инвестиций сосредоточен в алмазном и банковском секторах.

«Все зависит от степени котируемости этих валют. Подобные транзакции стоит рассматривать не только в контексте двухсторонних отношений, в этом случае Анголы и России, но и в контексте глобальных международных отношений», — сказал он.

Ранее посол Кубы в России Хулио Антонио заявил, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в стране уже к концу текущего года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки.

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Марина Совина
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