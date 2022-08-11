Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Страна Латинской Америки захотела принимать карты «Мир»

«Известия»: карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу 2022 года

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Карты российской платежной системы «Мир» могут уже к концу текущего года заработать на Кубе. Такой прогноз сделал посол острова в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью «Известиям».

По его словам, работа над внедрением платежной системы в стране ведется с 2021 года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки.

Дипломат уточнил, что первый этап работ, целью которого является взаимосвязь платежных систем двух государств, близится к завершению. «На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт "Мир" в банкоматах на территории всей страны», — подчеркнул Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Посол Кубы также допустил, что прямое авиасообщение между странами может частично восстановиться к зиме.

Ранее турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные российскими игроками под санкциями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп заявил об отсутствии ограничений на выдачу россиянам виз США
Полковник ВСУ назвал комплексы Javelin бесполезным оружием
Стало известно о росте цен на квартиры в массовых новостройках Москвы
Россия заявила о готовности НАТО оправдать применение ядерного оружия
Возникшую после обстрела ВСУ утечку аммиака на пивзаводе в Донецке остановили
Бывший коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил о ее невиновности
Двое бандитов напали на мужчину и отрубили ему руку
Страна Латинской Америки захотела принимать карты «Мир»
На Украине захотели ввести санкции против Михалкова и Аллегровой
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление российского флага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.