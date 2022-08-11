Страна Латинской Америки захотела принимать карты «Мир»

«Известия»: карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу 2022 года

Карты российской платежной системы «Мир» могут уже к концу текущего года заработать на Кубе. Такой прогноз сделал посол острова в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью «Известиям».

По его словам, работа над внедрением платежной системы в стране ведется с 2021 года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки.

Дипломат уточнил, что первый этап работ, целью которого является взаимосвязь платежных систем двух государств, близится к завершению. «На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт "Мир" в банкоматах на территории всей страны», — подчеркнул Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Посол Кубы также допустил, что прямое авиасообщение между странами может частично восстановиться к зиме.

Ранее турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные российскими игроками под санкциями.