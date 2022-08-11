Страна Латинской Америки захотела принимать карты «Мир»
Карты российской платежной системы «Мир» могут уже к концу текущего года заработать на Кубе. Такой прогноз сделал посол острова в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью «Известиям».
По его словам, работа над внедрением платежной системы в стране ведется с 2021 года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки.
Дипломат уточнил, что первый этап работ, целью которого является взаимосвязь платежных систем двух государств, близится к завершению. «На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт "Мир" в банкоматах на территории всей страны», — подчеркнул Хулио Антонио Гармендия Пенья.
Посол Кубы также допустил, что прямое авиасообщение между странами может частично восстановиться к зиме.
Ранее турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные российскими игроками под санкциями.