В Турции начали принимать карты российских банков под санкциями

Турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные российскими игроками под санкциями

Турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные российскими игроками под санкциями, в частности крупнейшими — Сбербанком и ВТБ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на клиентов подсанкционных кредитных организаций. Так поступили минимум два банка из пяти в Турции, подписавших соглашение с платежной системой (ПС) «Мир», хотя публично об этом не заявили. По мнению юристов, эти учреждения рискуют попасть под вторичные санкции США, вплоть до отключения от SWIFT.

После введения санкций против России банки по всему миру не только стали отказываться от сотрудничества с отечественными организациями из американского SDN-List, но и в целом от обслуживания карт российских эмитентов. К примеру, большинство западных банков не принимают карты UnionPay любых российских кредитных организаций. Тем не менее несколько туристов из Турции сообщили, что не испытывают трудностей в использовании карт «Мир» Сбербанка и ВТБ в этой стране. Собеседникам издания удалось снять лиры наличными в DenizBank и VakifBank.

Всего с ПС «Мир» в Турции сотрудничают пять кредитных организаций: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank. Карты «Мир» также принимают во Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее прецедент обслуживания карт подсанкционных банков обнаружен впервые.

Источники «Ъ» с платежного рынка рассказали, что у банков, заключивших соглашение с ПС, существует «правило безотказного приема» (Honor all cards rule). Согласно ему, учреждения обязаны принимать карты с логотипом платежной системы от любых эмитентов. В случае, если эмитент под санкциями, эквайер будет рассчитываться с ним не напрямую, а через расчетный банк ПС. «Некое фрондерство турецких банков вполне оправдано экономической эффективностью данных операций, учитывая клиентскую базу Сбербанка и ВТБ», — объясняет явление глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Тем не менее у турецких банков могут возникнуть проблемы, если с карт подсанкционных банков снимаются доллары, говорит руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева. Кроме того, вторичные санкции грозят иностранным банкам, продолжающих сотрудничество с игроками из списка SDN, если «их действия привели к нарушениям американским лицом санкционного режима США» или «в результате оказания "существенного содействия" банкам в списке SDN», добавила руководитель группы международных проектов Vegas Lex Наталия Абцешко.

В последних двух случаях такие банки тоже могут оказаться в списке SDN, что приведет к блокировке всех операций и заморозке всех средств. Тем не менее пока случаев введения вторичных санкций за обслуживание карт «Мир» не зафиксировано — возможно, такая деятельность пока не попала в поле зрения американского регулятора, отметила Абцешко.

В августе о «серьезных подвижках» в использовании российских банковских карт «Мир» на территории Турции рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, турецкий лидер пообещал частично оплачивать российский газ рублями на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты также обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряда соглашений в этих сферах.

