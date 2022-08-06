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Эрдоган рассказал об использовании карты «Мир» в Турции

Президент Турции Эрдоган отметил «серьезные подвижки» в использовании карт «Мир» в стране

Фото: Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил «серьезные подвижки» в использовании российских банковских карт «Мир» на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время наши пять банков продолжают работу над этим. Здесь тоже есть серьезные подвижки. Это, конечно, очень комфортный процесс для туристов, приезжающих из России. С их помощью они могут совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Конечно, это очень и очень расслабляющая система и для них, и для нас», — сообщил турецкий президент.

Также по итогам переговоров турецкого лидера с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи было решено нарастить объемы торговли и перейти на торговлю в рублях.

2 августа стало известно, что в Таиланде рассчитывают на скорое внедрение российской карты «Мир». Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. Помимо этого, одна из бывших республик СССР — Азербайджан — также захотела принимать банковские карты «Мир».

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Варвара Кошечкина
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