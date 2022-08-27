Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Великобритания направит Украине подводные беспилотники

В Минобороны Великобритании сообщили о передаче Украине подводных беспилотников

Фото: Evgeniy Maloletka / Reuters

Великобритания в качестве военной помощи Украине направит в республику подводные беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает ТАСС.

Подводные беспилотные аппараты предназначены для разминирования подходов к портам в Черном море. Аппараты способны работать на глубину до 100 метров и помогать выявлять местонахождение мин с помощью специальных сенсоров.

Уточняется, что всего Великобритания поставит шесть беспилотных подводных аппаратов. Как сообщается, три из них будут взяты из запасов британских ВС, а остальные дополнительно приобретены Лондоном. Новая техника обеспечит безопасный вывоз зерна из страны, объяснили в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Ранее стало известно, что Норвегия договорилась с Великобританией о поставке Украине микробеспилотников Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. В тот момент Минобороны Норвегии заявило, что поставки сделаю «в рамках пожертвования Украине».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
ВКС России высокоточным ударом уничтожили до 100 бойцов ВСУ
Минобороны оценило радиационную обстановку на Запорожской АЭС
Российские военные ликвидировали склад боеприпасов к HIMARS
СК начал расследование обстоятельств взрыва в Бердянске
Американец захотел купить чужого ребенка за 100 тысяч долларов и был арестован
Известный актер рассказал об отличиях москвичей от жителей других городов
«Спартак» потроллил «Барселону» после подписания нового легионера
Вучич предрек конец Европы из-за спецоперации на Украине
Вучич заявил о покупающей из России «по фантастической цене» газ Сербии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.