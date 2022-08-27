Великобритания направит Украине подводные беспилотники

В Минобороны Великобритании сообщили о передаче Украине подводных беспилотников

Великобритания в качестве военной помощи Украине направит в республику подводные беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает ТАСС.

Подводные беспилотные аппараты предназначены для разминирования подходов к портам в Черном море. Аппараты способны работать на глубину до 100 метров и помогать выявлять местонахождение мин с помощью специальных сенсоров.

Уточняется, что всего Великобритания поставит шесть беспилотных подводных аппаратов. Как сообщается, три из них будут взяты из запасов британских ВС, а остальные дополнительно приобретены Лондоном. Новая техника обеспечит безопасный вывоз зерна из страны, объяснили в оборонном ведомстве Соединенного Королевства.

Ранее стало известно, что Норвегия договорилась с Великобританией о поставке Украине микробеспилотников Black Hornet на сумму свыше девяти миллионов долларов. В тот момент Минобороны Норвегии заявило, что поставки сделаю «в рамках пожертвования Украине».