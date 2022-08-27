Британка назвала «катастрофой» прием беженцев с Украины в своем доме

Жительница Британии Магуайр назвала «катастрофой» прием беженцев с Украины в своем доме

Жительница Британии Клара Магуайр назвала «катастрофой» опыт по приему беженцев с Украины в своем доме. Об этом она рассказала таблоиду The Daily Mail.

54-летняя мать-одиночка из города Пул приютила у себя беженку с Украины и ее дочь. По словам женщины, гостья зарабатывала около 700 фунтов в месяц (49,5 тысячи рублей) на франкоязычной работе, примерно столько же ей выплачивали в виде детских пособий.

При этом Магуайр вынуждена была освободить для украинок две спальных комнаты, «возить повсюду» на автомобиле, в том числе по врачам, а также ездить в польский супермаркет, потому что они «не ели британскую еду».

По словам британки, она не получила ни одного слова благодарности после того, как предоставила беженцам свой дом и создала все условия для комфортной жизни.

«Они не собирались интегрироваться и не понимали, как важно быть благодарными… Это было ужасно», — добавила Магуайр. Она подчеркнула, что после всего пережитого чувствует себя «недооцененной и полностью использованной».

Британка также отметила, что ей до сих пор не выплатили субсидии в размере 350 фунтов стерлингов (24,7 тысячи рублей), которые положены каждой принимающей семье.

Ранее стало известно, что четверть британских семей, участвующих в программе по размещению украинских беженцев, планируют отказаться от участия в ближайшие недели из-за кризиса стоимости жизни на фоне роста инфляции и счетов за электроэнергию. Кроме того, правительство задерживает ежемесячные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов, а также отказывается увеличить субсидии до 700 фунтов стерлингов.

