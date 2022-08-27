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Байдена уличили в желании извлечь выгоду из помощи Украине

Политолог Нейжмаков заявил, что президент США Байден думает о своей выгоде, помогая Киеву
СюжетНаселение России:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress

Ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков уличил президента США Джо Байдена в желании извлечь собственную выгоду из помощи Киеву. Он заявил, что американский лидер думает вовсе не о благополучии украинского народа, и на это у его администрации есть свои, в том числе внутриполитические мотивы, передает РИА Новости.

Эксперт пояснил, что отправка нового пакета помощи Украине не подразумевает поставки вооружений из существующих заказов, а предполагает формирование заказов на его изготовление для американской оборонной промышленности.

По мнению специалиста, Демократическая партия на фоне экономического кризиса в США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс может использовать тот аргумент, что помощь Киеву означает создание новых рабочих мест для населения.

С внешнеполитической точки зрения это еще один шаг давления на Россию, уточнил Нейжмаков. «США снова напоминают, что могут влиять на ход конфликта, при этом пока не задействуют все имеющиеся у них возможности в рамках оказания военно-технической помощи Киеву. То есть американская сторона оставляет за собой пространство для маневра», — сказал он.

Политолог добавил, что подобный пакет помощи может стать поводом для укрепления военной инфраструктуры НАТО на восточном фланге, поскольку украинских военных предстоит обучить обращению с предоставленным оружием.

24 августа президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. На полученные деньги Киев сможет закупить системы ПВО, артиллерийское вооружение и боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, чтобы «продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе».

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Марина Совина
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