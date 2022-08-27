Чехия и Словакия закупят у Швеции боевые машины

Министерства обороны Чехии и Словакии закупят у Швеции гусеничные БМП CV90

Министерства обороны Чехии и Словакии приняли решение о совместной закупке у Швеции гусеничных боевых машин пехоты (БМП) CV90, сообщает РИА Новости.

«Это наилучший для обеих стран способ, причем не только с точки зрения бонуса в виде более выгодных цен, но также исходя из того обстоятельства, что в одном регионе этой техники будет сосредоточено больше. Мы можем объединить наши усилия, наши оборонные предприятия могут совместно производить запасные части и вести ремонт», — рассказала глава минобороны Чехии Яна Чернохова.

Ее словацкий коллега Ярослав Надь подчеркнул, что данный проект является уникальным по своей масштабности и поможет усилить оборонную промышленность обеих стран.

Ранее на форуме «Армия-2022» показали боевую машину пехоты Б-19 с необитаемым боевым модулем «Эпоха». Модуль оснащен автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.