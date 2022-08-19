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На «Армии-2022» показали новую БМП с «Эпохой»

На форуме «Армия-2022» впервые показали БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха»

Кадр: Егор Бадьянов / «Российская газета»

Боевую машину пехоты (БМП) Б-19 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» показали на форуме «Армия-2022». Модуль оснащен автоматической пушкой калибра 57 миллиметров, сообщает «Российская газета».

Новая машина с «Эпохой» построена на базе БМП-3. В арсенал боевого модуля входят ракеты комплекса «Булат», которые предназначены для поражения легкобронированной техники противника. Также БМП получила противотанковые управляемые ракеты «Корнет» и три пулемета.

Отмечается, что Б-19 оснастили новыми бортовыми экранами, которые защищают машину от кумулятивных боеприпасов и пуль крупнокалиберных пулеметов.

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В декабре 2021 года главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал об испытаниях БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Он подчеркнул, что огневые возможности Б-19 превосходят возможности серийных БМП-2 и БМП-3.

В октябре того же года военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что боекомплект БМП Б-19 вынесен за пределы боевого отделения. Машина получила систему управления огнем, которая обеспечивает гибкость применения вооружения Б-19.

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Даниил Иринин
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