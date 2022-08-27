Задержана подозреваемая в поджоге BMW замначальника управления Генштаба

Baza: в Москве задержана подозреваемая в поджоге авто замначальника управления Генштаба

В Москве задержана женщина, которая подозревается в поджоге BMW замначальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Секретарева. Об этом пишет Baza.

По данным источников издания, поджигательница заявила, что она выступает против проведения специальной военной операции на Украине. Уточняется, что женщина облила бензином багажник машины и подожгла его.

О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером 27 августа. Машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, больше всего пострадала задняя часть авто — выгорел багажник.

Владелец автомобиля работает в восьмом управлении Генштаба, пишет Baza. Согласно странице на сайте Минобороны России, подразделение «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными силами Российской Федерации». Baza уточняет, что данное ведомство следит за повесткой в СМИ и выявляет дезинформацию по поводу деятельности российских войск.