Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержана подозреваемая в поджоге BMW замначальника управления Генштаба

Baza: в Москве задержана подозреваемая в поджоге авто замначальника управления Генштаба

Фото: Telegram-канал BAZA

В Москве задержана женщина, которая подозревается в поджоге BMW замначальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Секретарева. Об этом пишет Baza.

По данным источников издания, поджигательница заявила, что она выступает против проведения специальной военной операции на Украине. Уточняется, что женщина облила бензином багажник машины и подожгла его.

О поджоге автомобиля работника Генштаба ВС РФ стало известно вечером 27 августа. Машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, больше всего пострадала задняя часть авто — выгорел багажник.

Владелец автомобиля работает в восьмом управлении Генштаба, пишет Baza. Согласно странице на сайте Минобороны России, подразделение «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными силами Российской Федерации». Baza уточняет, что данное ведомство следит за повесткой в СМИ и выявляет дезинформацию по поводу деятельности российских войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Помощница Пугачевой подтвердила возвращение артистки в Россию
Депутат Госдумы заявил об угрозе дефицита жестяных крышек в России
Задержана подозреваемая в поджоге BMW замначальника управления Генштаба
Психолог раскрыла правильную тактику по отучению ребенка от гаджетов
В ООН запретили снос памятника Освободителям Риги
Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева рассказала о своих планах
Избитый тремя школьницами россиянин рассказал о случившемся
Нурмагомедов назвал опасное качество Оливейры
В Москве загорелся BMW замначальника управления Генштаба
Биолог назвал новую опасность сильнейшего потепления в Сибири
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.