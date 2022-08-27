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В Москве загорелся BMW замначальника управления Генштаба

В Москве загорелся автомобиль BMW, принадлежащий замначальнику управления Генштаба ВС РФ

Фото: Telegram-канал BAZA

В Москве загорелся автомобиль марки BMW, который принадлежит замначальника управления Генштаба Вооруженных сил России Евгению Секретареву. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что машина загорелась во дворе дома на Ленинградском шоссе. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, больше всего пострадала задняя часть авто — выгорел багажник. По словам очевидцев, в нескольких метрах от пострадавшей машины видна выгоревшая трава.

Следствие не исключает, что автомобиль сотрудника Генштаба могли поджечь. Некоторые очевидцы сообщают о подозрительной девушке, находящейся недалеко от места происшествия, однако сейчас трудно сказать, связана ли она с инцидентом.

Владелец автомобиля работает в восьмом управлении Генштаба, пишет Baza. Согласно странице на сайте Минобороны России, подразделение «решает задачи по обеспечению Министерства обороны Российской Федерации необходимой информацией для выполнения текущих задач по управлению Вооруженными силами Российской Федерации». Baza уточняет, что данное ведомство следит за повесткой в СМИ и выявляет дезинформацию по поводу деятельности российских войск.

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Варвара Кошечкина
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