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В Британии назвали три причины устойчивости экономики России

Economist: действия ЦБ, исторический опыт и нефть позволили России выдержать санкции

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Британское издание The Economist перечислило факторы, благодаря которым российская экономика выдержала под беспрецедентным давлением Запада.

По мнению автора материала, молниеносно принятые действия Центробанка не допустили экономического коллапса. Речь идет об удвоении процентных ставок в сочетании с контролем за капиталом.

На устойчивость российской экономики также повлиял исторический опыт. The Economist напомнил, что нынешняя ситуация стала началом пятого экономического кризиса, с которым страна столкнулась за четверть века. Предыдущие были в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах.

Третий фактор связали с углеводородами. Так, санкции Запада мало повлияли на добычу нефти в России. По данным издания, с начала спецоперации Евросоюз закупил у России ископаемого топлива на 85 миллиардов долларов. По этим причинам российская экономика выдерживает давление лучше, чем предсказывали даже самые оптимистичные прогнозы, заключил автор статьи.

Ранее во Франции обратили внимание на то, что экономика России хорошо противостоит санкциям Запада, а сокращение ВВП страны будет значительно меньше прогноза. «Зайти в супермаркет в Москве — все равно что зайти в любой другой западный супермаркет. Полки заполнены продуктами. Клиенты без труда могут найти французские товары или бутылки европейского вина», — говорилось в сюжете телеканала France 2.

Марина Совина
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