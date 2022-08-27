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Индия поддержала вступление Аргентины в БРИКС

Глава МИД Индии Джайшанкар поддержал вступление Аргентины в БРИКС

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро поддержал вступление южноамериканской республики в состав БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Аргентины.

Джайшанкар отметил, что присоединение Аргентины к БРИКС необходимо, чтобы «она могла усилить голос в защиту интересов развивающегося мира и глобального Юга в контексте неопределенности и поляризации в мире, когда координация политики в области продовольственной и энергетической безопасности становится жизненно необходимой».

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в области освоения минеральных ресурсов. Министры договорились «продолжать укрепление двустороннего взаимодействия».

На данный момент в экономический блок БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

14 июля президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что ряд государств выразили желание присоединиться к организации. Кроме Саудовской Аравии, Египта и Турции, которые говорили о намерениях ранее, о планах вступить в БРИКС заявили Аргентина и Иран, а также Алжир.

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Марина Совина
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