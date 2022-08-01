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Алжир заявил о готовности присоединиться к БРИКС

Algeria Press Service: президент Алжира Теббун заявил о готовности страны войти в БРИКС
Абдельмаджид Теббун

Абдельмаджид Теббун. Фото: Kamel Taibi / Globallookpress.com

Алжир готов присоединиться к БРИКС, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун, передает агентство Algeria Press Service.

По словам главы госулдарства, республика соответствует условиям для вхождения в объединение, состоящее из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. «У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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