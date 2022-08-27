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Центробанк смягчил правила обмена валюты для россиян

ЦБ разрешил российским банкам обменивать валюту не только за счет средств от физлиц

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Российским банкам разрешили обменивать валюту россиян за счет средств, который поступили не только от физлиц. О смягчении правил сообщает РБК.

Отмечается, что теперь кредитные организации получили возможность обменивать валюту за счет средств, которые поступили из разных источников. До нововведения для выполнения такой операции можно было использовать только средства, которые поступили от физлиц. К перечню других источников отнесены валютные средства сделок с банками-нерезидентами и средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

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«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — заявили в ЦБ.

Ранее стало известно, что в течение июня сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов. Граждане вывели столько средств после того, как Центробанк ослабил ограничения на переводы, а кредитные организации ввели комиссии за хранение валюты на счетах в России. В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за границей валюту на 266,1 миллиарда рублей. Этот показатель можно считать максимальным и рекордным минимум с 2018 года, за все время публикации этих данных Центробанка.

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Варвара Кошечкина
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