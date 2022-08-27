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Полиция в Запорожской области выявила сторонника украинских войск

Полиция в Запорожской области выявила сторонника ВСУ и нашла патроны у него дома

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Сотрудники уголовного розыска из города Днепрорудное выявили сторонника украинских войск. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале главного управления МВД по Запорожской области.

Отмечается, что полицейские получили информацию о том, что один из местных жителей сотрудничает с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Так, было установлено его место жительства, а также выяснено, что он покинул пределы Запорожской области.

«При осмотре жилища было обнаружено и изъято: пять комплектов военной формы ВСУ, две маскировочные сетки, китель с наградами ВСУ Украины, восемь удостоверений к различным медалям, палатка армейская, шесть дымовых шашек (...)», — указало ведомство в публикации, добавив, что также у него дома были найдены ножи и патроны.

Ранее в августе сообщалось, что соратницу оппозиционного политика Виктора Медведчука и бывшую главу львовского филиала украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Инну Иваночко задержали во Львове. Отмечается, что Иваночко подозревают в государственной измене. По версии следствия, она «активно осуществляла антиукраинскую деятельность» и «продвигала идеи федерализации Украины».

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Карина Черных
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