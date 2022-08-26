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На Украине задержали соратницу Медведчука

Соратницу Медведчука Иваночко задержали во Львове по подозрению в госизмене

Кадр: Ukrainskij Vybor / YouTube

Соратницу оппозиционного политика Виктора Медведчука и бывшую главу львовского филиала украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Инну Иваночко задержали во Львове. Об этом офис генерального прокурора Украины сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что Иваночко подозревают в государственной измене. По версии следствия, она «активно осуществляла антиукраинскую деятельность» и «продвигала идеи федерализации Украины».

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Алевтина Запольская
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