На Украине Медведчуку продлили содержание под стражей
На Украине суд изменил срок содержания под стражей для оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом сообщается на странице Лычаковского районного суда Львова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В заявлении суда сказано, что следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей до 19 сентября 2022 года. Отмечается, что политику не определили размер залога.
Ранее стало известно, что суд продлил арест Медведчуку до 9 августа. О мере пресечения ходатайствовала Генеральная прокуратура страны.
С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом. Его обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине политик сбежал, но 12 апреля был задержан сотрудниками СБУ.