На Украине Медведчуку продлили содержание под стражей

Лычаковский суд продлил срок содержания оппозиционного политика Медведчука до 19 сентября

На Украине суд изменил срок содержания под стражей для оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом сообщается на странице Лычаковского районного суда Львова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении суда сказано, что следственный судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания под стражей до 19 сентября 2022 года. Отмечается, что политику не определили размер залога.

Ранее стало известно, что суд продлил арест Медведчуку до 9 августа. О мере пресечения ходатайствовала Генеральная прокуратура страны.

С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом. Его обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине политик сбежал, но 12 апреля был задержан сотрудниками СБУ.

