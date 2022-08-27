ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Минобороны РФ: десантники остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские десантники смогли остановить прорыв военных Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

По данным ведомства, силы мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты Украины пытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении, однако украинским военным это не удалось. Уточняется, что подразделения ВДВ остановили их и не дали пройти дальше.

Удары артиллерии «накрыли» бойцов ВСУ. В этой операции также были задействованы боевые машины десанта, противотанковые ракетные комплексы и гранатометы. Как сообщается, уничтожено всего более 20 военных украинской армии и более пяти единиц техники.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.