Украинский военный назвал основную причину потерь среди ВСУ

«Военное обозрение»: боец ВСУ назвал артиллерию РФ основной причиной потерь на Украине

Украинский военный, чье имя не раскрывается, назвал основную причину потерь среди Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Военное обозрение».

По его словам, недавно он видел группу из 17 солдат, которые пошли до передовой для выполнения боевой задачи. Позднее смогли возвратиться лишь четыре человека. Причиной их гибели стали артиллерийские обстрелы с российской стороны — солдаты были смертельно ранены осколками.

Таким образом, сейчас ранения осколками артиллерийских снарядов являются основной причиной гибели солдат ВСУ на передовой. Есть также исключения — когда работают отдельные снайперы, однако «это минимальная часть потерь».

Боец ВСУ также отметил тенденцию — военные все чаще переходят к артиллерийским обстрелам. По его данным, сейчас это «основная форма противостояния сторон». Кроме того, сами военные все реже встречаются на передовой. «В целом же ВСУ и ВС РФ обмениваются артиллерийскими обстрелами», — говорится в материале.

В заключение собеседник издания сказал, что «Россия имеет превосходство над Украиной в артиллерии в десятки раз». Также российская сторона обстреливает позиции ВСУ постоянно, «совершая до 800 выстрелов в день на одном направлении». В связи с этим потери среди ВСУ в разы больше.

Ранее директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса назвал главную проблему армии Украины. В американском издании The Hill специалист заявил, что это прежде всего состояние солдат. «Важнейшая проблема — это личный состав. Запад может предоставить всю помощь на свете, но он не в силах сделать больше», — написал он.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.