Глава Центра разведки Хумински: главная проблема армии Украины — это состояние ее солдат

Главная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) — состояние украинских военнослужащих, написал в американском издании The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

«Важнейшая проблема — это личный состав. Запад может предоставить всю помощь на свете, но он не в силах сделать больше украинцев», — написал он.

Для стран Запада, в частности для Великобритании, насущной проблемой становится поддержание боеспособности украинских солдат. «Вывоз личного состава украинской армии с линии фронта, обеспечение ему отдыха, его обучение и возвращение на фронт — главные вызовы для Соединенного Королевства и других стран», — высказался Хумински.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории страны из-за высоких цен на газ. Он назвал ситуацию, когда стоимость тысячи кубометров газа превысила 3300 долларов, «очень опасной и очень острой».