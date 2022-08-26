Зеленский предрек украинцам самую сложную зиму в истории

Президент Украины Зеленский назвал грядущую зиму самой сложной в истории из-за газа

Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Это предрек президент страны Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Он назвал ситуацию, когда стоимость тысячи кубометров газа превысила 3300 долларов, «очень опасной и очень острой».

18 августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада предоставит Украине финансовую помощь. «Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 миллионов канадских долларов (около 350 миллионов американских долларов — прим. "Ленты.ру") помощи на закупку газа к отопительному сезону», — заявил политик.

В июле депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что конфискация российского газа — «законная обязанность» Украины. При этом он предложил не обращать внимания на контракты, заключенные между Россией и Европой.

Позднее парламентарий предложил воровать транзитный газ и продавать его в Европу. Он объяснил, что «до границы с Европой — это российский газ», а на договоры о поставках газа между Россией и европейскими странами можно не обращать внимания.