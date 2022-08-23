Депутат Рады Разумков предложил Киеву воровать российский газ и продавать его в ЕС

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил Киеву воровать российский газ и продавать его в Европу. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Газ, который транспортируется по территории Украины, он российский. До границы с Европой — это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать», — пояснил Разумков. По его словам, конфискация российского имущества является законной обязанностью Киева.

В то же время на договоры о поставках газа между Россией и европейскими странами можно не обращать внимания, считает депутат. Украине следует конфисковать газ и продавать его первоначальным покупателям, а деньги направлять на закупки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил он.

В июле бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» рассмотреть возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов.