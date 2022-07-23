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Экс-депутат Рады рассказал о приказе Зеленского воровать российский газ

Экс-депутат Рады Кива заявил о приказе президента Зеленского «Нафтогазу» воровать газ РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» рассмотреть возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству "Нафтогаза" проработать план, возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — рассказал экс-депутат.

По словам Кивы, на данный момент украинские газохранилища заполнены только на половину от объема, нужного для отопительного периода газа. Из-за этого украинский лидер готов нарушить международные обязательства Киева, поэтому он отдал соответствующий приказ. «Поэтому было принято решение — воровать», — заключил он.

Ранее депутат и экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил воровать российский газ. Он призвал власти Украины вместе с «Нафтогазом» разработать стратегический план развития энергетической отрасли.

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Марина Совина
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