Экс-депутат Рады рассказал о приказе Зеленского воровать российский газ

Экс-депутат Рады Кива заявил о приказе президента Зеленского «Нафтогазу» воровать газ РФ

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил «Нафтогазу» рассмотреть возможность воровства российского газа из транзитных трубопроводов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера Зеленский поставил задачу руководству "Нафтогаза" проработать план, возможности и последствия несанкционированного забора прокачиваемого через Украину российского газа в Европу», — рассказал экс-депутат.

По словам Кивы, на данный момент украинские газохранилища заполнены только на половину от объема, нужного для отопительного периода газа. Из-за этого украинский лидер готов нарушить международные обязательства Киева, поэтому он отдал соответствующий приказ. «Поэтому было принято решение — воровать», — заключил он.

Ранее депутат и экс-спикер Верховной Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил воровать российский газ. Он призвал власти Украины вместе с «Нафтогазом» разработать стратегический план развития энергетической отрасли.