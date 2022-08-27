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Конференция ДНЯО не смогла согласовать итоговый документ

Председатель Злаувинен: участники конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ

Фото: Christian Mang / Reuters

Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не согласовали итоговый документ, поскольку не смогли прийти к консенсусу по содержательной части. Об этом заявил на заключительном заседании конференции ее председатель Густаво Злаувинен, передает ТАСС.

«Консенсуса по содержательной части достичь не удалось», — сказал он, уточнив, что консенсус был достигнут по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году и подготовки к ней.

Таким образом, документ был принят только в процедурной части, подытожил Злаувинен.

Ранее Густаво Злаувинен сообщил, что переговоры касательно новой версии договора СНВ-3 или о его продлении займут много времени, поэтому чем раньше представители России и США смогут их начать — тем больше шансов успеть до окончания действия документа в 2026 году.

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Марина Совина
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