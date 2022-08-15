Глава конференции ДНЯО рассказал об ожидаемых сроках переговоров США и России

Глава конференции ДНЯО Злаувинен: переговоры по новой версии Договора СНВ-3 будут долгими

Переговоры касательно новой версии договора СНВ-3 или о его продлении займут много времени, поэтому чем раньше представители России и США смогут их начать — тем больше шансов успеть до окончания действия документа в 2026 году. Об ожидаемых сроках и перспективах переговорного процесса заявил председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен, сообщают РИА Новости.

«Я понимаю, что переговоры о продлении [СНВ-3] или о новой форме [договора] СНВ-3 займут много времени. Это не просто. Это очень сложно. И поэтому чем раньше они начнут, тем больше у них шансов договориться о чем-то до 2026 года. Поэтому я надеюсь, что [Россия и США] скоро начнут [переговоры]», — рассказал глава конференции.

Он также добавил, что если переговоры будут слишком долгими, то Москва и Вашингтон могут не успеть до момента истечения срока действия документа. По мнению Злаувинена, без этого инструмента контроля в мире может сложиться «чрезвычайно рискованная ситуация».

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США привержены выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как отмечал президент Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времен холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации», — призвал Пател.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в действие в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон уменьшила свои ядерные арсеналы. 29 января 2021 года договор был продлен на пять лет.