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Разведка США оценит риск для нацбезопасности изъятых у Трампа документов

Разведка США оценит риск для нацбезопасности изъятых у экс-президента Трампа документов

Фото: Kate Munsch / Reuters

Разведсообщество США оценит потенциальный риск для национальной безопасности, который представляло бы раскрытие данных в документах, изъятых при обыске в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом говорится в письме директора разведки США Эврил Хейнс, пишет Reuters.

В документе Хейнс пообещала, что ведомство проведет оценку возможного риска для нацбезопасности, который возник бы в случае раскрытия соответствующих документов.

Письмо адресовано председателю комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Кэролин Мэлони и председателю комитета по разведке нижней палаты Адаму Шиффу, которые попросили о такой проверке.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

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Марина Совина
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