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В Казани завершился проект «Древо жизни»

Казанский проект «Древо жизни» завершился праздником мордовской культуры

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском парке «Черное озеро» состоялся праздник мордовской культуры, завершивший серию народных гуляний проекта «Древо жизни». Об этом пишет «Татар-информ».

В рамках заключительного мероприятия в парке прошла выставка изделий быта народов мордвы-эрзя и мордвы-мокша, а также были проведены мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, вышивке и ткачеству.

«Мордва делится на два субэтноса — это мокша и эрзя. На выставке представлены их костюмы, которые очень сильно отличаются. Например, в мокшанский костюм входит короткая рубаха – панар, украшение каури, фартук и платок», — рассказала Наталья Дворянцева, представительница Центра традиционного фольклора и этнографии Саранска.

Как отметила замглавы исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова, в проекте «Древо жизни» приняли участие многие районы республики. «Надеемся, в следующем году мы охватим большее количество народных праздников, ведь те отзывы, которые мы получаем, говорят нам о том, что нужно и дальше продолжать нашу деятельность», — добавила она.

«Древо жизни» — просветительский проект, который призван познакомить жителей Казани с культурой, историей и родными языками финно-угорских и тюркских народов Поволжья. В рамках проекта в 2022 году было реализовано четыре народных праздника, посвященных удмуртской, марийской, чувашской и мордовской культуре.

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Евгений Шульгин
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