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Во Франции обещали избежать взрыва цен на электроэнергию

Премьер Франции Борн обещала избежать взрыва цен на электроэнергию в стране
Элизабет Борн

Элизабет Борн. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в стране не произойдет резкого скачка стоимости электроэнергии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы сохраним механизмы по смягчению роста цен на энергию. Кроме того, мы примем конкретные меры для защиты самых уязвимых слоев населения. Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим "взрыва" цен на электроэнергию»,
— обещала Борн.

Чтобы избежать подорожания электроэнергии, власти страны планируют контролировать, как жители экономят ее у себя дома. В отношении компаний введут ряд ограничений, отметила министр. Указы, которые находятся на рассмотрении, предполагают запрет световой рекламы ночью и требование закрывать двери при включенном кондиционере или отоплении.

Накануне, 26 августа, цены на электричество во Франции побили исторический рекорд. Стоимость фьючерса на поставки электроэнергии на 2023 год достигли 1075 евро за мегаватт-час.

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Марина Совина
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