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Цены на электричество во Франции побили исторический рекорд

Цена фьючерсов на поставки электричества на год во Франции достигла €1075 за мегаватт-час

Фото: Bernard Jaubert / globallookpress.com

Стоимость фьючерса на поставки электроэнергии во Франции на 2023 год побила исторический рекорд, цены достигли 1075 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные торгов на бирже EEX.

Аналогичные контакты в Германии, служащие ориентиром для европейского рынка, также обновили рекорд — 920 евро за мегаватт-час.

Во Франции рост отмечается на фоне решения местной энергокомпании продлить технические работы на четырех атомных реакторах.

Помимо этого, подорожание обусловлено угрозой кризиса с поставками газа, обеспечивающего значительную часть генерации. Сентябрьские фьючерсы на хабе TTF 26 августа торгуются на уровне 3400 долларов за тысячу кубометров.

На цены давит неопределенность с импортом российского топлива. С середины июня «Газпром» сократил поставки по основному маршруту, газопроводу «Северный поток», сославшись сначала на то, что из ремонта в Канаде не вернули необходимое оборудование, а после отправки нужной турбины в Европу — на невозможность ее получить.

19 августа «Газпром» сообщил о временной остановке газопровода с 31 августа по 2 сентября. Остановлен будет единственный рабочий газоперекачивающий агрегат.

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Платон Щукин
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