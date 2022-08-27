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В магазинах Германии стали отключать эскалаторы в целях экономии электричества

Bild: в магазинах Saturn и Kaufhof в Германии стали отключать эскалаторы в целях экономии

Фото: M Mitchell / Unsplash

В магазинах Германии стали отключать эскалаторы в целях экономии электроэнергии. Соответствующую информацию приводит Bild.

Отмечается, что к данным мерам уже прибегли в сети универмагов Saturn и Galeria Karstadt Kaufhof. Так, генеральный директор последней Мигель Мюлленбах заявил, что в торговых точках стараются отключать освещение и оборудование в моменты, когда это не причиняет неудобств клиентам.

В свою очередь, представительница торговой сети Konsum Weimar призналась, что даже указанные действия не смогут стабилизировать обстановку. «К сожалению, это не компенсирует ожидаемые затраты на электроэнергию, которые нам придется понести», — объяснила она.

Ранее в августе сообщалось, что в Европе начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса. Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Электричество в населенных пунктах стали отключать на 120 минут каждые шесть часов. Исключение действует только для критически важных объектов инфраструктуры, например для больниц.

Между тем с 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств в Великобритании поднимутся на 80 процентов.

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Карина Черных
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