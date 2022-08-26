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В Европе начались веерные отключения электричества

Первой европейской страной, где начались веерные отключения электричества, стало Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

В Европе начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса, пишет Bloomberg.

Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Электричество в населенных пунктах стали отключать на 120 минут каждые шесть часов. Исключение действует только для критически важных объектов инфраструктуры, например для больниц.

Издание отмечает, что отключения электроэнергии могут сдержать рост экономики Косово. Она входит в число беднейших стран Европы. В целом власти многих стран, от Великобритании до Болгарии, разрабатывают планы по отключению электричества, чтобы экономить ресурсы зимой. Из-за высоких цен на энергоносители страны еврозоны вступают в рецессию в третьем квартале этого года.

Эксперты считают, что в третьем квартале снижение совокупного объема ВВП 19 стран еврозоны составит 0,1 процента. В четвертом квартале экономика может упасть на 0,2 процента. Оптовые цены на энергоносители за последние пять лет взлетели более чем в десять раз в сравнении со средними сезонными.

Между тем с 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств в Великобритании поднимутся на 80 процентов.

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Платон Щукин
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