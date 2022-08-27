Парикмахер раскрыла три простых способа улучшить состояние волос

Парикмахер Рэйчел Валентайн: улучшить состояние волос поможет ежедневный массаж головы

Профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла три простых способа улучшить состояние волос. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Сделать пряди более здоровыми поможет ежедневный массаж головы. По словам специалистки, он имеет ряд преимуществ, в том числе способствует снятию мышечного напряжения кожи. «Таким образом вы стимулируете кровоток, что важно, потому что кровь доставляет питательные вещества к фолликулам и позволяет волосам расти», — отметила она.

В то же время эксперт призвала увеличить количество употребляемой белковой пищи, а также заменить вредящие шевелюре аксессуары на атласные резинки или резинки-пружинки.

Ранее в августе профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла секреты ухода за волосами. Эксперт призвала отказаться от массмаркетовых шампуней, особенно формата «два в одном». Кроме того, она порекомендовала не завязывать мокрые волосы, поскольку так их можно повредить. Блогерша посоветовала воздержаться от укладки при помощи обычных расчесок и заменить их на специальные распутывающие щетки.