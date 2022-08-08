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Профессиональный парикмахер раскрыла секреты ухода за волосами

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона порекомендовала не завязывать мокрые волосы

Фото: Shutterstock

Профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла секреты своего ухода за волосами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Эксперт призвала отказаться от массмаркетовых шампуней, особенно средств формата «два в одном». Кроме того, она порекомендовала не завязывать мокрые пряди, поскольку возрастает вероятность их повреждения. При этом блогерша посоветовала воздержаться от создания укладок при помощи обычных расчесок. По ее мнению, их предпочтительно заменить на специальные распутывающие щетки.

В то же время она указала на необходимость дважды намыливать голову во время мытья. «Кожа должна стать полностью чистой», — подчеркнула автор видео, напомнив про важность косметологических продуктов, предназначенных для термозащиты.

В июле канадский парикмахер Мэри Энн назвала портящие волосы прически. К ним она отнесла слишком высокий хвост и тугой пучок. Кроме того, по словам эксперта, необходимо расчесывать шевелюру, начиная с концов и продвигаясь к корням.

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Алина Гостева
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