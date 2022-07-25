Парикмахер назвала портящие волосы прически

Парикмахер Энн заявила, что тугой пучок и высокий хвост делают волосы ломкими у корней

Канадский парикмахер назвала прически, которые портят качество волос. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша Мэри Энн разместила видео, в котором заявила, что не следует собирать пряди в слишком высокий хвост или тугой пучок, поскольку данные укладки делают их ломкими на линии роста. Помимо этого, она предложила зрителям по возможности не спать с распущенными волосами. Вместо этого она посоветовала заплетать их в свободную косу.

Кроме того, по словам эксперта, необходимо расчесывать шевелюру, начиная с концов и продвигаясь к корням. «Обязательно попробуйте этот метод — он сохранит ваши волосы!» — высказалась она в заключение к посту, который набрал несколько десятков тысяч просмотров в соцсети.

В мае звездный парикмахер Джей Бирмингем раскрыл способ стать стройнее с помощью цвета волос. Для того чтобы визуально сделать лицо более худым, а локоны объемными, стилист предложил использовать при окрашивании правило светотени, которое также применяется при контуринге во время макияжа. Данный метод заключается в том, чтобы зрительно выдвинуть вперед нужные участки с помощью разных светлых оттенков, а с помощью темных, наоборот, отодвинуть желаемые места назад.