Парикмахер раскрыл способ стать стройнее с помощью цвета волос

Парикмахер Джей Бирмингем предложил окрашивать волосы в разные оттенки для стройности лица

Британский звездный парикмахер Джей Бирмингем раскрыл способ стать стройнее с помощью цвета волос. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Так, для того чтобы визуально сделать лицо более худым, а локоны объемными, стилист предложил использовать при окрашивании правило светотени, которое также применяется при контуринге во время макияжа. Данный метод заключается в том, чтобы зрительно выдвинуть вперед нужные участки с помощью разных светлых оттенков, а с помощью темных, наоборот, отодвинуть желаемые места назад.

По словам Бирмингема, при окрашивании данного вида предпочтительно использовать несколько тонов из одной цветовой палитры. «Например, блондинкам с теплым цветом подойдут аналогичные темные оттенки, а обладательницам окрашивания в холодных тонах — цвета с таким же подтоном», — уточнил он.

В апреле парикмахеры Эфи Дэвис и Питер Беркилл назвали прически, которые визуально омолаживают лицо. Специалисты отметили, что большинству людей любого возраста подходят стрижки средней длины, например «каскад» с рваными краями или «лесенка». Кроме того, стилисты посоветовали выбирать длину чуть выше или ниже плеч, чтобы подчеркнуть черты лица и визуально удлинить шею.