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В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

РИА Новости: депутат Госдумы Хамзаев предложил Минтруду сделать 1 сентября выходным днем

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Министерство труда РФ с предложением сделать 1 сентября, День знаний, выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил депутат, для многих россиян 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, отметить праздник, а также успеть на работу. «Мы должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан», — подчеркнул Хамзаев.

«Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику», — отметил парламентарий.

С 1 сентября во всех школах России вводится обязательное поднятие флага и исполнение гимна. Это решение Минпросвещения поддержал президент Владимир Путин, который подчеркнул, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

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Юлия Мискевич
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