Мужчина потерял 730 тысяч долларов после регистрации в приложении для знакомств

В Японии мошенник обманом получил от жителя 730 тысяч долларов в приложении для знакомств

В Японии мошенник в приложении для знакомств, представившись женщиной, обманом забрал у пользователя более 730 тысяч долларов. Об этом сообщил местный телеканал NHK, передает ТАСС.

Жертвой мошенника стал житель японской префектуры Сага — после переписки в приложении для знакомств он начал виртуальное общение с «женщиной» в социальных сетях. Та уговорила его инвестировать в торговлю на валютной бирже.

Мужчина сделал 17 денежных переводов мошеннику на 12 различных банковских счетов — общая сумма переводов составила более 100 миллионов иен (более 730 тысяч долларов).

Пользователь приложения для знакомств вскоре понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность и местонахождение злоумышленника.

Ранее жительница Великобритании стала жертвой мошенника, перевела ему крупную сумму, а потом помогла разоблачить его и отправить в тюрьму. Мошенника приговорили к четырем годам тюремного заключения.