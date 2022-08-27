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Россиянам предложили включить в рацион имбирь при несварении желудка

Диетолог Фролова рассказала о пользе имбиря при головных болях и проблемах с ЖКТ

Фото: unsplash

Имбирь полезен при головных болях напряжения и проблемах в работе желудочно-кишечного тракта, заявила диетолог Олеся Фролова. В беседе с «Газетой.ру» она рассказала россиянам об основных полезных свойствах этого продукта.

Имбирь обладает мощным спазмолитическим и успокаивающим действием, сообщила специалистка. В частности, по ее словам, сложно переоценить его пользу в борьбе с различными заболеваниями ЖКТ. «Если у вас несварение желудка, выпейте чашку имбирного чая, и вы сразу же почувствуете облегчение, причем с долговременном эффектом», — отметила Фролова.

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Также специалистка предложила включить в рацион имбирь, если необходимо облегчить вызванные нервным напряжением головные боли или вывести из мышц избыток молочной кислоты, которая скапливается в них из-за сильного стресса или чрезмерных физических нагрузок.

Кроме того, Фролова рекомендовала не забывать использовать имбирь для лечения простудных заболеваний, так как он способствует укреплению иммунитета, усиливает выработку организмом витамина В12 и уничтожает вирусы и бактерии.

Ранее диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор назвали неожиданные полезные свойства сои. В частности, по их словам, этот продукт полезен для профилактики остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Наталья Обрядина
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