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Диетологи назвали неожиданные полезные свойства сои

Диетолог Лорен Манакер предложила есть больше сои для укрепления костей

Фото: Shutterstock

Регулярное употребление сои, богатой питательными веществами, протеином, клетчаткой, кальцием и витаминами группы В, полезно для укрепления костей и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили врачи-диетологи Лорен Манакер и Тоби Амидор. В беседе с изданием Eat This, Not That! они назвали эти и другие неожиданные полезные свойства сои для здоровья.

С возрастом у человека возрастает риск развития остеопороза, из-за чего кости становятся хрупкими, рассказала Манакер. Она предложила есть больше сои, чтобы защититься от переломов. По ее словам, в соевых продуктах содержатся изофлавоны — соединения растительного происхождения, которые считаются разновидностью фитоэстрогена и оказывают благотворное воздействие на здоровье в целом и на укрепление костной массы в частности.

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Также этот продукт незаменим для людей, которые хотят снизить вес, продолжила диетолог. «Соя — богатый источник белка, который имеет решающее значение для восстановления и наращивания мышечной массы. Протеин насыщает, помогает дольше сохранить чувство сытости и справиться с тягой к сладким углеводам», — пояснила она.

В свою очередь, доктор медицинских наук, диетолог Тоби Амидор утверждает, что диета, богатая соевым белком, не только поможет сбросить вес, но и поспособствует снижению уровня холестерина и улучшению кровообращения, а значит, этот продукт незаменим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Амидора, соя поможет снизить риск развития хронического воспалительного процесса в организме. Он может начаться из-за неправильного питания, курения, злоупотребления алкоголем, следствием которых являются гипертония, инфаркт, тромбоз и инсульт.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев предупредил о вреде кабачков для некоторых категорий людей. С осторожностью стоит включать этот продукт в рацион людям с гастритом, колитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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Наталья Обрядина
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