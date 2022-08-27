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Диетолог предупредил о вреде кабачков для некоторых категорий людей

Диетолог Арзамасцев предупредил, что нельзя злоупотреблять кабачками при гастрите

Фото: CA Creative / Unsplash

Кабачками нельзя злоупотреблять при гастрите, так как они нанесут здоровью больше вреда, чем пользы, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он назвал эту и некоторые другие категории людей, которым стоит с осторожностью включать этот продукт в пищу.

По словам специалиста, в кабачках содержится много клетчатки, избыточное количество которой может спровоцировать приступ колита, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также сильные боли в области живота. «Если есть проблемы, например гастрит даже в стадии хронизации, то ежедневное употребление кабачков (если они не будут максимально термически обработаны и перекрыты какими-то мясными продуктами) будет вызвать обострение», — объяснил Арзамасцев.

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При отсутствии проблем в работе желудочно-кишечного тракта, употреблять в пищу кабачки очень полезно, продолжил диетолог. По его словам, в них, помимо клетчатки, содержатся витамины группы В, витамин С и кремний, которые полезны для здоровья нервной системы, повышения иммунитета и улучшения состояния ногтей, волос и кожи.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова предупредила о вреде избыточного употребления в пищу фруктов. По ее словам, фруктовые кислоты могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта.

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Наталья Обрядина
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