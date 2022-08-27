Диетолог предупредил о вреде кабачков для некоторых категорий людей

Диетолог Арзамасцев предупредил, что нельзя злоупотреблять кабачками при гастрите

Кабачками нельзя злоупотреблять при гастрите, так как они нанесут здоровью больше вреда, чем пользы, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. В беседе с «Москвой 24» он назвал эту и некоторые другие категории людей, которым стоит с осторожностью включать этот продукт в пищу.

По словам специалиста, в кабачках содержится много клетчатки, избыточное количество которой может спровоцировать приступ колита, гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также сильные боли в области живота. «Если есть проблемы, например гастрит даже в стадии хронизации, то ежедневное употребление кабачков (если они не будут максимально термически обработаны и перекрыты какими-то мясными продуктами) будет вызвать обострение», — объяснил Арзамасцев.

При отсутствии проблем в работе желудочно-кишечного тракта, употреблять в пищу кабачки очень полезно, продолжил диетолог. По его словам, в них, помимо клетчатки, содержатся витамины группы В, витамин С и кремний, которые полезны для здоровья нервной системы, повышения иммунитета и улучшения состояния ногтей, волос и кожи.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова предупредила о вреде избыточного употребления в пищу фруктов. По ее словам, фруктовые кислоты могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта.