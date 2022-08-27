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Названы сроки приостановки Казахстаном экспорта военной продукции

Казахстан приостановит экспорт военной продукции до конца августа 2023 года

Фото: Павел Михеев / Reuters

Казахстан приостановит экспорт военной продукции до конца августа 2023 года. Такие сроки назвали в пресс-службе правительства страны, передает ТАСС.

По данным кабмина, премьер-министр республики Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности, в ходе которого участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники, а также продукции военного назначения до конца августа 2023 года.

Отмечается, что соответствующее предложение поддержали члены комиссии.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил о важности бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с наливным терминалом в Новороссийске, через который страна экспортируют порядка 80 процентов своей нефти, однако подтвердил желание развивать альтернативные маршруты, позволяющие вести поставки сырья в обход России.

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Юлия Ямпольская
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