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Казахстан подтвердил желание поставлять нефть в обход России

Глава Минэнерго Казахстана Ачкулаков подтвердил желание поставлять нефть в обход России

Фото: Shutterstock

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о важности бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с наливным терминалом в Новороссийске, через который страна экспортируют около 80 процентов своей нефти, но подтвердил желание развивать альтернативные маршруты, позволяющие вести поставки сырья в обход России, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, в настоящее время КТК остается самым выгодным направлением поставок, поэтому республика хотела бы сохранить его. Однако, добавил Ачкулаков, в ближайшие два года Казахстан собирается увеличить добычу нефти с нынешних 85,7 миллионов тонн в год до 103 или 107 миллионов. Для поставок этих объемов нужны дополнительные мощности.

Комментарии о важности альтернативных маршрутов экспорта нефти в Казахстане зазвучали после многочисленных проблем в поставках через КТК, неожиданно возникших в течение этого года. На конец августа отгрузка ограничивалась или останавливалась полностью уже четыре раза.

Вначале выносные причальные устройства (ВПУ) были повреждены из-за шторма, затем из работу останавливали из-за разминирования акватории от снарядов времен Великой Отечественной войны, потом прекратить работу консорциума потребовал Приморский районный суд Новороссийска. Последнее решение удалось обжаловать.

Однако в конце августа работа двух из трех ВПУ была остановлена из-за повреждений. Ремонт займет как минимум месяц, однако эксперты не исключают, что работы растянутся до весны. Хорошей новостью стало только отсутствие повреждений на третьем ВПУ, что подтвердило обследование.

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На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в срочном порядке искать пути поставок нефти на мировой рынок в обход России. В свою очередь Депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым назвал Россию ненадежным партнерам в вопросе поставок нефти.

Заместитель председателя правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз» (КМГ) Даурен Карабаев рассказал, что переговоры о транспортировке нефти ведутся с Азербайджаном. У последнего есть два нефтепровода БакуТбилиси — Джейхан и Баку — Супса. Их можно использовать для транспортировки казахстанской нефти после ее переправки через Каспийское море. Детали обсуждения Карабаев не привел.

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Платон Щукин
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