Казахстан подтвердил желание поставлять нефть в обход России

Глава Минэнерго Казахстана Ачкулаков подтвердил желание поставлять нефть в обход России

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил о важности бесперебойной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с наливным терминалом в Новороссийске, через который страна экспортируют около 80 процентов своей нефти, но подтвердил желание развивать альтернативные маршруты, позволяющие вести поставки сырья в обход России, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, в настоящее время КТК остается самым выгодным направлением поставок, поэтому республика хотела бы сохранить его. Однако, добавил Ачкулаков, в ближайшие два года Казахстан собирается увеличить добычу нефти с нынешних 85,7 миллионов тонн в год до 103 или 107 миллионов. Для поставок этих объемов нужны дополнительные мощности.

Комментарии о важности альтернативных маршрутов экспорта нефти в Казахстане зазвучали после многочисленных проблем в поставках через КТК, неожиданно возникших в течение этого года. На конец августа отгрузка ограничивалась или останавливалась полностью уже четыре раза.

Вначале выносные причальные устройства (ВПУ) были повреждены из-за шторма, затем из работу останавливали из-за разминирования акватории от снарядов времен Великой Отечественной войны, потом прекратить работу консорциума потребовал Приморский районный суд Новороссийска. Последнее решение удалось обжаловать.

Однако в конце августа работа двух из трех ВПУ была остановлена из-за повреждений. Ремонт займет как минимум месяц, однако эксперты не исключают, что работы растянутся до весны. Хорошей новостью стало только отсутствие повреждений на третьем ВПУ, что подтвердило обследование.

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в срочном порядке искать пути поставок нефти на мировой рынок в обход России. В свою очередь Депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым назвал Россию ненадежным партнерам в вопросе поставок нефти.

Заместитель председателя правления по экономике и финансам национальной компании Казахстана «Казмунайгаз» (КМГ) Даурен Карабаев рассказал, что переговоры о транспортировке нефти ведутся с Азербайджаном. У последнего есть два нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и Баку — Супса. Их можно использовать для транспортировки казахстанской нефти после ее переправки через Каспийское море. Детали обсуждения Карабаев не привел.

