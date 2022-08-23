Поставки казахстанской нефти через Россию оказались ограничены надолго

КТК: ремонт причалов для поставок казахстанской нефти растянется более чем на месяц

Ремонт выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском, через которые на мировой рынок поставлялось 80 процентов казахстанской нефти, растянется более чем на месяц. Об этом в комментарии ТАСС заявила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По данным компании, на один ВПУ необходим месяц работы, если отсчитывать с момента, когда договор с подрядчиком заключен, а материалы и рабочие прибыли на место. В настоящее время проводится только выбор подрядчика, поэтому ограничение продлится несколько дольше, и сказать, сколько конкретно, пока нельзя.

При этом в КТК признали, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от внешних обстоятельств. Оставшийся в работе последний из трех выносной причал функционирует в интенсивном режиме. Предполагается, что он обеспечит поставку 3,5 миллиона тонн нефти в месяц через Россию, что более чем в полтора раза ниже, чем при обычных обстоятельствах.

Также в компании указали, что необходимо тщательно обследовать и остающийся в работе причал, возможно, проблемы возникли и у него. Предполагается, что водолазы смогут провести необходимые работы до 26 августа.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что если работы не завершатся за месяц, то на них потребуется не менее двух-трех месяцев. Причиной станет сезон штормов, во время волнений на море ремонт невозможен.

В свою очередь Ъ ожидает, что работа по восстановлению ВПУ может затянуться до весны. В таком случае поставки казахстанской нефти сократятся в несколько раз.

Поставки по КТК снижены уже четвертый раз в этом году. В марте шторм повредил отгрузочные шланги, в мае проводилось разминирование акватории от снарядов времен Великой Отечественной войны, а в июле прекратить работу консорциума потребовал Приморский районный суд Новороссийска. Последнее решение удалось обжаловать.

На этом фоне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в срочном порядке искать пути поставок нефти на мировой рынок в обход России. Депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым назвал Россию ненадежным партнерам из-за многочисленных препятствий, которые возникают при использовании ее инфраструктуры.