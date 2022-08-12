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В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером

Казахстанский депутат Сарым назвал Россию ненадежным нефтяным партнером

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

В Казахстане активно обсуждается диверсификация путей доставки топливного сырья на мировые рынки. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым.

По его словам, события в мире показывают, что Россия является «не совсем надежным партнером». «Аварии на [Каспийском трубопроводном консорциуме] КТК и прочие вещи, через которые значительная часть нашего экспорта проходила, это заставляет напрягаться», — пояснил Сарым.

В связи с этим власти республики намерены искать новые пути поставок нефти через Китай, Иран и Азербайджан в Турцию. «Мне кажется, это нормальный, честный бизнес», — заключил собеседник радиостанции.

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12 августа Reuters сообщило, что Казахстан планирует продавать часть своей нефти — около 100 тысяч баррелей в сутки, или восемь процентов от объема транспортируемой при помощи КТК — в обход России, через азербайджанские трубопроводы. Стороны хотят подписать контракт в конце августа, а поставки начнутся осенью.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить продажи нефти в обход России в начале июля. Он назвал приоритетным Транскаспийский маршрут. В Кремле отвергли политические мотивы Токаева в поисках новых маршрутов поставок.

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Варвара Кошечкина
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В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером
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