Казахстан станет продавать часть своей нефти в обход России

Reuters: Казахстан планирует продавать часть своей нефти в обход России

Казахстан планирует продавать часть своей нефти (около 100 тысяч баррелей в сутки или восемь процентов от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума) в обход России, через азербайджанские трубопроводы, узнал Reuters.

Источники утверждают, что национальная компания «Казмунайгаз» уже ведет переговоры с госнефтекомпанией Азербайджана о поставках сырья. Казахстанская сторона станет продавать, по планам, 1,5 миллиона тонн топлива в год через азербайджанский нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

То есть Казахстан сможет продавать чуть более 30 тысячи баррелей в сутки. Собеседник агентства утверждает, что стороны хотят подписать контракт в конце августа, а поставки начнутся осенью. Кроме того, казахстанская сторона рассчитывает поставлять 3,5 миллиона тонн нефти ежегодно с 2023 года по азербайджанскому трубопроводу Баку-Супса, который идет в Грузию.

В начале июля президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил наладить продажи нефти в обход России. Он назвал приоритетным Транскаспийский маршрут. В Кремле отвергли политические мотивы Токаева в поисках новых маршрутов поставок.