Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Казахстан станет продавать часть своей нефти в обход России

Reuters: Казахстан планирует продавать часть своей нефти в обход России

Фото: Shutterstock

Казахстан планирует продавать часть своей нефти (около 100 тысяч баррелей в сутки или восемь процентов от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума) в обход России, через азербайджанские трубопроводы, узнал Reuters.

Источники утверждают, что национальная компания «Казмунайгаз» уже ведет переговоры с госнефтекомпанией Азербайджана о поставках сырья. Казахстанская сторона станет продавать, по планам, 1,5 миллиона тонн топлива в год через азербайджанский нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Brent от TradingView

То есть Казахстан сможет продавать чуть более 30 тысячи баррелей в сутки. Собеседник агентства утверждает, что стороны хотят подписать контракт в конце августа, а поставки начнутся осенью. Кроме того, казахстанская сторона рассчитывает поставлять 3,5 миллиона тонн нефти ежегодно с 2023 года по азербайджанскому трубопроводу Баку-Супса, который идет в Грузию.

В начале июля президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил наладить продажи нефти в обход России. Он назвал приоритетным Транскаспийский маршрут. В Кремле отвергли политические мотивы Токаева в поисках новых маршрутов поставок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Медведев предупредил о возможных инцидентах на атомных станциях ЕС
Украинский посол назвала зиму одним из союзников России
В Минобороны заявили об уничтожении одним ударом ВКС до 100 солдат ВСУ
Раскрыты подробности об отпуске Байдена в роскошном особняке
В США не заметили признаков наступления ВСУ на Херсон
Переехавшая в Москву курянка рассказала о своем отношении к съемным квартирам
На Первом канале объяснили причину ухода Билана из жюри нового шоу
Стилист Рогов назвал рубашку одного цвета главным трендом 2022 года
Врачи перечислили меры первой помощи при отравлении грибами
Медведев обвинил власти Украины в попытке «устроить новый Чернобыль» на ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.