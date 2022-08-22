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Отгрузка нефти из Казахстана снизилась втрое

В порту Новороссийска временно остановили работу двух из трех причалов для КТК

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

Отгрузка нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) снизилась втрое из-за временной приостановки эксплуатации двух из трех нефтеналивных причалов в порту Новороссийска, говорится в сообщении на сайте КТК.

Речь идет о выносных причальных устройствах: ВПУ-1 и ВПУ-2. Их эксплуатация временно приостановлена из-за выявленных в ходе планового техобслуживания повреждений.

На танках плавучести обоих ВПУ обнаружены трещины, из-за чего в настоящий момент работает только ВПУ-3. «Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах», — говорится в сообщении.

Через КТК экспортируется большая часть добываемой в Казахстане нефти. На протяжении последних месяцев трубопровод несколько раз выходил из строя, в том числе из-за повреждения ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, из-за чего объемы прокачки так же снижались.

Основными владельцами КТК являются правительство России (31 процент), казахстанские «Казмунайгаз» и Kazakhstan Pipeline Ventures (20,75 процента), Chevron (15 процентов) и LUKARCO (12,5 процента).

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Платон Щукин
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